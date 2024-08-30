У Путина есть 10-12 недель для достижения цели в Покровске – Sky News

Российским оккупантам осталось около 9 км до Покровска, важного логистического и транспортного узла для украинских сил на Донетчине. Российский диктатор Владимир Путин знает, что у него есть для захвата города еще 10-12 недель до наступления зимней погоды, и если его план удастся, глава Кремля захочет начать "мирные" переговоры.

Видео дня

Такой прогноз озвучил Sky News военный эксперт, вице-маршал авиации Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. В частности, он отметил, что очень сложно дать ясное представление о тактическом ходе войны, "учитывая относительную скудность подробной информации о ходе, проблемах и возможностях".

"Однако вполне вероятно, что ближайшей целью "специальной военной операции" Владимира Путина является обеспечение защиты Крыма, Донбасса и сухопутного моста между этими двумя территориями", – сказал британский офицер.

Он добавил, что летом основные усилия РФ, по-видимому, были направлены на захват последнего компонента Донбасса, и, несмотря на заявленные широкой публичности потери московских сил более 1000 человек в день, Россия продолжает "медленно, но уверенно продвигаться вперед".

Покровск является стратегически важным логистическим и транспортным узлом для украинских сил в регионе, и, как сообщается, российские войска сейчас находятся всего в шести милях (около 9 км) от города, что вынуждает украинцев эвакуировать мирное население.

Путин знает, что в зимние месяцы очень сложно сохранять динамику боевых действий, "поэтому у него есть, возможно, 10–12 недель, чтобы достичь своих целей до наступления зимней погоды, говорит Шон Белл.

"Если российским войскам удастся захватить Покровск до наступления зимы, вполне возможно, что Путин даст понять, что он готов вести переговоры о прекращении конфликта", – считает эксперт.

Онтакже добавил, что в зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в США "это повышает вероятность того, что Путин будет вознагражден за свое жестокое вторжение в Украину, что будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики The Economist заявили, что "шоковый рейд в Курскую область" не помог замедлить наступление РФ на Донбассе. В то же время достигнута другая цель – показать, что армия России не так уж и сильная и украинцы могут продвигаться вперед даже в условиях подавляющего большинства противника.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что наступление на Курщине дало возможность Украине выполнить ряд задач, в том числе предупредить оккупацию северного приграничья нашей страны. А сама операция является частью "плана победы Украины", с которым уже в сентябре Киев ознакомит США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!