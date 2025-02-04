'Враг каждый день уносит жизни невиновных': в Полтаве простились с Ириной Ратушняк, погибшей в результате удара РФ. Фото

Во вторник, 4 февраля, в Полтаве простились с Ириной Ратушняк, погибшей в результате удара страны-террористки России по городу 1 февраля. Враг каждый день уносит жизни невинных, женщина была любящей мамой, дочерью, женой и замечательной коллегой.

Видео дня

Об этом сообщают "Суспільне" и Государственная налоговая служба Полтавщины в Facebook. Ирине было 60 лет, у нее остался сын

Женщина работала специалистом отдела контроля учетно-отчетных показателей управления экономического анализа Государственной налоговой службы в Полтавской области. Свой трудовой путь начинала с налоговой инспекции Ленинского района г. Полтава.

"Великолепный, веселый, добрый, отзывчивый и чрезвычайно скромный человек, мудрый, компетентный, пунктуальный, ответственный, профессионал своего дела. Трагическое событие несет страшную боль потери для родных и близких. Враг ежедневно уносит жизни невиновных", – говорится в сообщении.

По словам коллег, Ирина навсегда останется хорошей подругой, надежной наставницей и высокопрофессиональным специалистом, искренне любившим свое дело.

"Ее тепло, мудрость и человечность навсегда останутся в сердцах тех, кто имел счастье работать и общаться с ней. В эти скорбные дни мы разделяем боль и горе родных и близких Ирины и всех погибших и пострадавших", – написали коллеги.

Напомним, 1 февраля армия России нанесла ракетный удар по Полтаве. В результате обстрела в областном центре зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажки.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 февраля в Полтаве были завершены аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки. В результате удара войск РФ по пятиэтажке погибли 14 человек. Среди убитых – трое детей. Также пострадали 20 гражданских, из них четверо детей в возрасте трех месяцев, двух, восьми и 12 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!