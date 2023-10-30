Враг копил его для штурмов: воины НГУ уничтожили склад БК россиян FPV-дронами. Видео

Воины Национальной Гвардии Украины продолжают бить врага на фронте. В сети показали, как военные уничтожают склады с боеприпасами оккупантов, которые они планировали использовать для штурмов.

Видео удачной работы опубликовал на своем канале в Telegram глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в воскресенье, 29 октября. Министр отметил, что украинские бойцы нарушили планы врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Уничтожить склад БК российской армии удалось воинам Первого отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ, рассказал Клименко.

Видео дня

Спецоперацию по демилитаризации "второй армии мира" выполнили с помощью FPV-дронов. Как добавил руководитель ведомства, россияне тщательно копили боеприпасы для штурмовых действий.

Ранее сообщалось, что военные украинской армии уничтожили на фронте еще один вражеский танк Т-90М "Прорыв". Оккупанты гордо называют "лучшим в мире", потому что он самый современный в ВС РФ.

Технику у врага "отминусовали" FPV-дроном подразделения "Ласточка" 11-й бригады НГУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики показали неудачную попытку прорыва врага на Авдеевском направлении. Артиллерия ВСУ разбила колонну российской бронетехники вместе с живой силой у села Красногоровка.

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