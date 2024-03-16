'Враг начал массово звонить': Лубинец рассказал, как РФ использует тему обмена пленными

Российские оккупанты начали звонить родным военнопленных и лгать, что Украина якобы "не хочет забирать" своих граждан из неволи. Враг подстрекает украинцев устраивать протесты и блокировать админздания, добиваясь дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с семьями военнопленных в Черновцах 15 марта, говорится в сообщении Telegram-канала омбудсмена. Лубинец подчеркнул, что Москва использует тему обмена для подрыва социальной и политической ситуации в Украине.

"В частности, мы наблюдаем, что враг массово начал звонить по телефону родственникам военнопленных и сообщать, что мы готовы возвращать вашего родного человека, а это Украина не хочет забирать", – рассказал Лубинец.

Он добавил, что оккупанты побуждают родных украинских пленных устраивать акции, митинги, перекрывать улицы, блокировать админздания, якобы это заставит Киев "проводить" обмены.

"Однако никогда Украина не останавливала обменные процессы!" – подчеркнул омбудсмен.

Дмитрий Лубинец также рассказал, что обмены происходят таким образом, что Украина постоянно передает большие списки и в РФ согласовывают их либо нет. Как именно выбирают – непонятно, однако оккупанты могут воздерживаться от обмена женщин или раненых.

"Россияне дают согласие, что могут определенных людей из списка вернуть. А насчет остальных никогда не дают ответа. Я неоднократно пытался спросить, почему не отдают этих или этих? Поднимал вопрос относительно тяжелораненых. Поднимал вопросы по женщинам. Поднимал вопрос по поводу тех, кто по нашей информации имеет серьезное заболевание. Никогда российская сторона не сообщает об основаниях отказа", – сказал он.

Омбудсмен также сообщил, что у него было три встречи с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой, во время которых выступал за проведение больших обменов. Однако у Москвы нет такого желания.

"У меня было три личных встречи с Москальковой. Хотя я искренне считаю, что там инструментариев защиты прав человека не существует, но тем не менее. На всех трех встречах я передавал списки и поднимал вопрос о возвращении всех находящихся на территории РФ военнопленных. Неоднократно выступал инициаторами проведения больших обменов, в том числе инициатором проведения обменов всех на всех. Исключительно по нежеланию российской стороны это сделать, мы таких обменов не проводили", – сказал Лубинец.

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