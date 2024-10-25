'Враг начал многочисленный штурм': в Нацгвардии рассказали о ситуации в районе Селидово и объяснили, чем важен город

Армия РФ продолжает активные штурмы города Селидово на Донетчине, в части которого уже находятся ее оккупационные силы. Атаки враг осуществляет малыми группами и широким фронтом, но без бронетехники, очевидно, надеясь немного "уберечь" населенный пункт для дальнейшего укрепления своих позиций.

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В то же время оккупанты массированно обстреливают город, но не ровняют его с землей. О развитии боев в рассказал эфире "Радио Свобода" подполковник Виталий Миловидов, пресс-офицер 15-й бригады спецназначения Нацгвардии "Кара-Даг".

"Очень большое количество их идет с разных направлений. Им удается просачиваться в населенный пункт, пытаться закрепиться именно в частном секторе, а потом уже развивать свои дальнейшие действия. То есть группы заходят частично: два-три военнослужащих РФ добрались до дома, заняли его и ждут пока их не накопится больше, чтобы уже численным преимуществом противодействовать нашим пехотным подразделениям", – отметил Миловидов.

Он подчеркнул, что российская пехота – от пяти-семи человек до целого взвода – идет в штурм, неся с собой все необходимые огневые средства. Заняв какие-то позиции, они активно минируют территорию. Продвижению российских войск еще способствует осенняя погода.

По его словам, силы РФ бьют по Селидово КАБами, дронами, артиллерией, но в то же время не уничтожают его полностью, как это было с другими городами Донетчины.

Военный предположил, что это делается для того, чтобы в будущем использовать инфраструктуру и географическое расположение Селидового для наступления на районный центр – Покровск.

"То, что они не ровняют город с землей… Он немаленький и имеет свою инфраструктуру. Поэтому продолжать занимать там какие-то рубежи, вероятнее всего, им будет выгодно", – поделился мнением пресс-офицер.

Такого же мнения придерживается аналитик мониторингового проекта Deep State Руслан Микула. Он пояснил, что захват Селидово может обеспечить путинской армии прикрытие левого фланга группировки, которая будет двигаться именно на Покровск.

В частности, это очень большой город (до начала полномасштабной войны в нем проживало 21,5 тыс. населения), там много подвалов, где можно будет расквартировать огромное количество личного состава вражеского войска, а также скрыть как тяжелую бронированную, так и легкую автомобильную технику.

"Собственно, именно Селидово улучшит их логистику и позволит подтянуть большее количество живой силы и техники для того, чтобы уже проводить дальше штурмовые действия на Покровск", – считает аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 октября российские оккупанты расстреляли четырех пленных бойцов НГУ возле города Селидово на Покровском направлении фронта. Перед жестоким убийством военные преступники из РФ записали допрос раненых и безоружных украинских воинов.

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