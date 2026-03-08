Враг накапливает силы для наступления на Великобурлукском направлении: что известно

Российские захватчики сейчас усилили атаки в районе Волчанска. Также они пытаются прорвать оборону украинских воинов на Лиманском и Купянском направлениях.

А вот на Великобурлукском направлении россияне накапливают силы и активно проводят разведку. В Группировке объединенных сил рассказали о ситуации в зоне своей ответственности.

Что известно

В зоне ответственности Группировки объединенных сил накануне, 7 марта, россияне пытались наступать на большинстве направлений. За минувшие сутки там защитники остановили 15 вражеских атак.

Так, на Южно-Слобожанском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в Волчанске, а также в районе Вильчи, Графского, Песчаного и в сторону Зыбина. Там Силы обороны активно уничтожают штурмовые группы врага.

На Купянском направлении захватчики штурмовали вблизи Песчаного, Куриловки, Ковшаровки и Новоосинового. Успеха враг не достиг нигде.

На Лиманском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Среднего, Нового Мира и Дробышево.

А вот на Великобурлукском направлении пока сохраняется относительное затишье. Там россияне продолжают накапливать силы для возобновления наступательных действий. Накануне противник также осуществлял воздушную разведку.

