Враг нанес 2500 ударов по позициям ВСУ: что происходило на фронте в последний день 2024 года

В последний день 2024, 31 декабря, враг продолжал атаковать украинские города и военных. Всего с начала суток оккупанты нанесли 2500 ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 31 декабря. В настоящее время произошло 188 боевых столкновений. Самая горячая сегодня ситуация на Покровском направлении. Также враг активен на Лиманском, Краматорском и Кураховском направлениях.

Впрочем, Силы обороны продолжают мужественно противостоять противнику. Сегодня в Генштабе за эффективную и профессиональную боевую работу отметили воинов 422-го отдельного батальона беспилотных систем, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной Сичеславской0 отдельной механизированной бригады, 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, 54-й отдельной механизированной бригада имени гетмана Ивана Мазепы. Они эффективно уничтожают врага и наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.

В свою очередь, сегодня противник нанес по территории Украины пять ракетных ударов (25 ракет), восемь авиационных ударов (задействовал, в частности, 14 КАБ) и использовал для поражения 376 дронов-камикадзе.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг однажды безуспешно атаковал неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям недалеко от Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызового. Все атаки противника остановлены силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз в районах Надежды, Первомайской, Зеленой Рощи, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины, Новосергеевки. Наши воины отразили атаки оккупантов.

На Северском направлении оккупанты восемь раз пытались продвигаться вперед в районе Белогоровки и Григоровки, получили отпор. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток составляла 31 боевое столкновение. Штурмовые действия происходили вблизи населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечи. Еще не завершились четыре боя.

На Торецком направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Торецка и Щербиновки. Идет один бой.

С начала суток враг 56 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Мирноград, Котлино, Соленое, Шевченко, Новоалександровка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Волково Нововасиловка. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 208 оккупантов, 94 из них - безвозвратно. Уничтожены четыре единицы автомобильной техники, две антенны управления БпЛА, кроме того, повреждена одна боевая бронированная машина и один миномет.

На Кураховском направлении враг 20 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово, где украинские защитники отразили 18 атак, два боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отразили 11 атак противника вблизи Константинопольского, Дачного, Разлива, Великой Новоселки и Нескучного. Враг сбросил КАБ на Зеленое поле.

На Ореховском направлении противник трижды пытался продвигаться в сторону Новоандреевки, получил отпор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток было совершено три неудачных штурма позиций украинских воинов.

В Курской области украинские защитники отразили 12 наступательных действий захватчиков. Российская авиация нанесла три удара, применив три управляемые авиационные бомбы по территории России. Также враг совершил 298 обстрелов.

Как писал OBOZ.UA, украинская ПВО в ночь на 31 декабря сбила шесть ракет и 16 ударных дронов, которыми страна-агрессор Россия атаковала Украину перед Новым годом. Еще более двух десятков вражеских беспилотников-имитаторов потеряно без последствий.

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