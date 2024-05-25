Враг нанес два авиаудара по Запорожской области, есть разрушения жилых домов

Российские оккупационные войска за последние сутки нанесли почти 350 ударов по Запорожской области. Дронами, РСЗО, артиллерией и авиабомбами россияне били по семи населенным пунктам области.

В результате вражеских атак разрушены жилые дома, однако люди не пострадали. Об итогах суток во фронтовом регионе рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"В течение суток оккупанты 342 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов", – отметил он.

Так, в частности, по Новоандреевке захватчики нанесли два авиационных удара.

Активно применял враг и дроны: 112 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

25 обстрелами из РСЗО россияне накрыли Работино, Малую Токмачку и Гуляйполе.

Били и из артиллерии: 203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

"Поступило 12 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", – резюмировал Федоров.

Напомним, 23 мая РФ нанесла около 15 ударов по Харькову. Погибли семь человек, 21 получили ранения. Прямое попадание было по типографии, также под удар попали объекты "Укрзализниці" и коммунальное предприятие.

Днем 24 мая в полиции Харьковской области заявили, что идентифицировали погибших в результате удара России по типографии в Харькове. Установить личности жертв удара удалось благодаря ДНК-экспертизе.

Били по облцентру захватчики и ночью 25 мая: в результате обстрела есть попадание в здание лицея и промзону.