Враг нанес массированные обстрелы по центру Волчанска: загорелись кафе и церковь. Фото

Вечером 18 апреля российские террористы совершили массированную атаку по центру пограничного города Волчанск Харьковской области. В результате обстрела повреждены церковь и магазин, вспыхнули пожары.

Об очередном военном преступлении государства-агрессора сообщили в Facebook полиции Харьковской области. Этот обстрел стал вторым за день – в 14:10 вражеская авиация ударила по городу тремя КАБами.

В ходе дневного обстрела были повреждены восемь жилых домов, территория кладбища и коммунального предприятия "Благоустройство". Ранения получил 52-летний гражданский мужчина, который ехал на велосипеде и попал под вражеский обстрел. Пострадавшего доставили в больницу.

Правоохранители сообщили, что на местах происшествия работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"Менее чем через час в центре города возникли 3 больших пожара. Занялось здание кафе, церковь и двухэтажный многоквартирный дом", – прокомментировали атаку в ГСЧС Украины.

Там отметили, что пострадавших в результате вечернего обстрела не было. К ликвидации последствий обстрела привлекались 4 единицы техники и 18 пожарных.

Как сообщал OBOZ.UA, также 18 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сороковка Харьковского района. В результате обстрела повреждено здание магазина, ранения получил 45-летний мужчина. Предварительно оккупанты запустили ракету С-300 с территории Белгородской области РФ.

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