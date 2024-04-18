Оккупанты ударили ракетой С-300 по Харьковщине: поврежден магазин, есть пострадавший. Фото

Войска России около 12:20 в четверг, 18 апреля, нанесли ракетный удар по селу Сороковка Харьковского района. В результате обстрела повреждено здание магазина, ранения получил 45-летний мужчина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Пресс-служба ведомства опубликовала фото последствий атаки.

Предварительно, оккупанты применили ракету С-300, которая была запущена с территории Белгородской области РФ.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, днем 18 апреля войска России обстреляли Днепропетровщину. Под ракетный удар попал Днепровский район, ранения получили двое мужчин.

Кроме того, оккупанты атаковали водителя автомобиля на Черниговщине, который привез хлеб в магазин. Мужчина 1994 года рождения получил контузию.

Ночью враг ударил по Селидово и Покровску Донецкой области, вследствие обстрела погибла женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Bloomberg, ссылаясь на источники, заявили, что ожесточенные удары по Харькову направлены на то, чтобы вынудить людей выехать из региона, поскольку у оккупантов нет достаточно сил для наступления на город. РФ пользуется моментом, когда Украине не хватает снарядов и ракет для ПВО, говорится в статье агентства.

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