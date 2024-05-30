Враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях – Генштаб

Кураховское и Северское направления остаются самыми горячими точками фронта. Там враг увеличивает интенсивность штурмовых действий.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 16:30 четверга, 30 мая. В общей сложности количество боевых столкновений в течение суток возросло до 69.

Отмечается, что кроме Покровского враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях. Впрочем, украинские воины наносят по противнику огненное поражение, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны.

С начала суток российские террористы уже пять раз совершали минометные обстрелы с территории Брянской области РФ по селам Черниговщины и Сумщины.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг в настоящее время сбросил уже 10 управляемых авиабомб. В частности, два КАБа, выпущенные из района города Короча Белгородской области, ударили по украинскому населенному пункту Юрченково.

На Купянском направлении отражена атака захватчиков возле Синьковки. Идет боевое столкновение в районе населенного пункта Мясожаровка. Россияне с начала суток пытались совершить пять штурмов. По нашим позициям у Сергеевки агрессор нанес авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет.

На Северском направлении число боевых столкновений за сегодняшний день возросло до десяти. Продолжаются упорные бои в районах Раздоловки и Белогоровки.

На Краматорском направлении идет боевое столкновение вблизи Андреевки. Противник в этом направлении в общей сложности восемь раз пытался прорвать нашу оборону. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении российские террористы нанесли удары четырьмя КАБами по Торецку, а по населенному пункту Дружба – 10 неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении количество боев и дальше остается самым высоким. Здесь враг совершил уже 18 наступательных попыток. Пять боевых столкновений продолжаются в районе Новоалександровки. Также наши воины продолжают давать отпор агрессору у Евгеньевки и Уманского.

На Кураховском направлении, где общее количество российских штурмов достигло 15, самые горячие бои продолжаются в районе города Красногоровка. Три КАБа захватчики сбросили по Карловке, два – по Водяному, еще одной такой бомбой ударили по Ильинке.

На Времивском направлении враг атакует Урожайное при поддержке авиации – по селу применили два КАБа.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 30 мая отразили комбинированную российскую атаку, уничтожив семь крылатых ракет и 32 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Агрессор применил для ударов в общей сложности 51 цель.

В Харькове российские зенитные крылатые ракеты ударили по критической инфраструктуре и привели к пострадавшим, в селе Малая Даниловка Харьковского района враг попал в здание фермы, в результате атаки возникли пожары, повреждены дома и заведения.

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