Враг наращивает темпы штурмовых действий, горячее всего на Донетчине и Харьковщине – Генштаб

С начала дня враг усиливает наступательные и штурмовые действия, пытаясь прорвать нашу оборону и выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Число столкновений по всей линии фронта достигло 99.

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Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении и в Харьковской области, где украинские защитники активно противостоят вражеским атакам, нанося значительные потери врагу. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19:00 среды, 26 июня.

На Харьковском направлении продолжаются две вражеские атаки в районе Волчанска. Еще семь вражеских штурмов были отражены вблизи Липцев и в районе Волчанска. Сегодняшняя активность захватчиков привела к потере ими 124 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три артсистемы, четыре автомобиля и единица специальной техники. Подсчет вражеских потерь продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий оккупационных войск у Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Возле последней сейчас идет боестолкновение.

Одиннадцать попыток противника улучшить свое тактическое положение на Лиманском направлении не удалось. Враг продолжает атаки в районах Невского и Макеевки. Ситуация под контролем, но вражеские действия остаются интенсивными, с особым упором на территорию Серебрянского леса.

На Северском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Четыре атаки российских захватчиков уже отбиты, и продолжаются еще пять боевых столкновений.

На Торецком направлении количество вражеских штурмов возросло до семи. Главные усилия врага направлены на атаки у города Торецк.

На Покровском направлении вражеские силы не сбавляют темпов наступления. С начала суток произошло 34 атаки на оборонные рубежи украинских защитников, из которых 23 были отбиты, а еще 11 продолжаются на данный момент.

Бои продолжаются на Кураховском направлении, с основными атаками вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковьевки. Общее количество атак здесь достигло семи.

На Приднепровском направлении пять штурмовых атак врага не удались. Не допущены никакие потери позиций.

Ситуация на других направлениях остается стабильной, без значительных изменений.

Напомним, что оккупационная армия РФ усиливает темп своих наступательных операций в Донецкой области на фоне замедления темпа атак на севере Харьковщины. По данным Института изучения войны, так агрессор подтвердил, что его "наступление на Харьков" было попыткой сковать и отвлечь украинские силы, чтобы позволить своим войскам укрепиться в других местах фронта. Аналитики предположили, что сейчас речь может идти о подготовке врагом летнего наступления, если оно уже не началось.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как выглядит сейчас Часов Яр, где до полномасштабной войны жило около 14 тыс. человек. Из-за постоянных жестоких российских бомбардировок населенный пункт превратился в очередной город-призрак.

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