Враг нарастил количество наступательных действий, ВСУ не дают прорвать оборону – Генштаб

Российские оккупанты нарастили количество наступательных и штурмовых действий почти по всей линии фронта. С начала суток количество боевых столкновений выросло уже до 70, но украинские защитники не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят им потери.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16:00. Наибольшее количество боестолкновений неизменно фиксируется на Покровском направлении. Враг совершил там уже 24 атаки, из которых 18 Силы обороны уже отбили, еще шесть – до сих пор продолжаются.

Враг атаковал украинские позиции, в частности, в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. Враг активно атакует населенные пункты по авиации: по Воздвиженке – два удара пятью КАБами; еще два удара четырьмя КАБами – по Криничной; по две управляемые авиационные бомбы российские террористы сбросили на Водяное Второе, Тарасовку, Новую Полтавку, Прогресс; Новоселовка Первая была атакована одним КАБ и двенадцатью НАРами.

Ситуация по другим направлениям фронта

Харьковское направление. Враг с территории РФ продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода (РФ), агрессор ударил двумя КАБами по Графскому, еще одним КАБом нанес удар по Волчанску.

Лиманское направление. Противник восемь раз атаковал в районах Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки. Украинские воины три штурмовых действия отбили, еще пять боестолкновений продолжаются. Вблизи Серебрянского леса захватчики нанесли авиационный удар семи НАРам.

Краматорское направление. Враг предпринял три безрезультатных попытки потеснить наши подразделения с занимаемых позиций западнее Ивановского и возле Андреевки.

Торецкое направление. Российские террористы нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Новополтавке.

Кураховское направление. Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Водяного и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до восьми, половину из них наши защитники отбили.

Времевское направление. Восемь атак оккупационной армии на позиции подразделений Сил обороны успеха не имели. Продолжается бой в Старомайорском районе.

Гуляйпольское направление. Оккупанты нанесли авиаудары: одной управляемой бомбой – по Варваровке, по населенному пункту Чаривне – шестнадцатью НАРами.

Приднепровское направление. Агрессор четвертый раз за день попытался атаковать наши позиции вблизи Кринок. Удачи не имел.

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