Люди, очень прошу репосты, очень срочно.

Бахмутское направление, продолжаются кровопролитные бои, ситуация чрезвычайно критична!

Срочно нужно купить новый прицеп.

Для перевозки техники и оружия.

Счет на 67500 грн

И нужно еще две зарядные станции.

Цена 98 тыс. грн

Люди, это очень важно, враг наступает на Временный Яр со стороны Бахмута, ВСУ отбивают десятки вражеских атак.

Нашим бойцам очень тяжело.

Прошу, 5-10-20 грн, кто как может.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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