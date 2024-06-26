Враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении – Генштаб

На Покровском направлении враг не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Общее количество боевых столкновений на линии фронта увеличилось до 50.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 13:00 26 июня. Кроме Покровского, с начала суток российские захватчики проявляют наибольшую активность и на Лиманском направлении.

В Генштабе подчеркивают, что украинские военные жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчика, уничтожают пехоту и технику.

"Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей вновь подвергаются артиллерийским обстрелам с территории РФ. Сегодня под огонь оккупантов попали Басовка, Поповка, Белая Береза, Турья и Бачевск", – говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация на фронте

Противник трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска. Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отразили. Авиация оккупантов со стороны Белгорода (РФ) нанесла удары одиннадцатью КАБами по позициям наших войск в Липцах.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Синьковки. Еще две атаки российских войск наши защитники отбили недалеко от Стельмаховки и Берестового. Авиация российских оккупационных войск нанесла удары двенадцатью управляемыми авиабомбами по районам Табаевки и Боровой.

На Лиманском направлении враг провел девять попыток потеснить подразделения Сил обороны вблизи Грековки, Копанок, Тернов, Торского, Макеевки и Невского. Около двух последних еще продолжаются боевые действия в трех локациях.

На Северском направлении оккупационная армия проявляет активность в районе Спорного – продолжаются два боестолкновения. По одному вражескому штурму наши защитники отбили недалеко от Белогоровки и Раздоловки. На Верхнекаменское оккупанты сбросили два КАБа.

На Краматорском направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций у Северного и Зализного. Там продолжаются бои.

Также противник не оставляет намерения продавить нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинских воинов. В настоящее время наши защитники отразили семь вражеских атак, остальные – продолжаются. Враг и дальше концентрирует усилия в районе Новоалександровки. Также нанес авиаудары по Ивановке, Веселому и Калиново – в сумме сбросил семь управляемых авиабомб.

На Кураховском направлении агрессор штурмует позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Четыре вражеские атаки завершились для врага потерями, еще два боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения. Потери наших позиций не допущены.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограниченно бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности за линией государственной границы.

Ранее издание Associated Press писало, что в конце мая 2024 года 90 тысяч оккупантов готовились к новому наступлению на границе с Украиной. Именно в этот момент США разрешили бить по РФ своим оружием. В результате были уничтожены целые колонны оккупантов, которые двигались в сторону границы с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!