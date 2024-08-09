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Враг не оставляет попыток штурма на всех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Надежда Данищук
War
3 минуты
654
Враг не оставляет попыток штурма на всех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Продолжается восемьсот девяносто восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать давление российских захватчиков, нанося им значительные потери в живой силе и технике. Самая горячая ситуация на Покровском и Торецком направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 9 августа 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 59 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов с территории российской федерации и дальше страдают пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Басовка, Блешня, Гай, Ореховка, Прогресс, Бачевск, Середина-Буда, Поповка, Карповичи. Россияне нанесли семь авиаударов по Заруцкому, Беловодам и Юнаковке.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник совершил атаку возле Волчанска, где до сих пор продолжается бой.

Враг не оставляет попыток штурма на всех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Табаевки.

На Лиманском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших защитников недалеко от Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Шесть боев завершено, один – продолжается.

Враг не оставляет попыток штурма на всех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Северском направлении в течение дня произошло девять боестолкновений. Захватническая армия наступала в сторону Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Силы обороны остановили восемь атак, отражают атаку россиян возле Верхнекаменского.

Враг не оставляет попыток штурма на всех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий недалеко от Часова Яра и Ступочек. Четыре боестолкновения завершены, еще одно – продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 12 – наступали у Белой Горы, Дилиевки, Нью-Йорка и Торецка. Десять атак отбиты, еще две – продолжаются. Кроме этого, захватчики нанесли восемь авиаударов, сбросив 16 КАБов, по Константиновке и Торецку.

Враг не оставляет попыток штурма на всех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанное, Зеленое Поле и Яснобродовка. Украинские защитники сдерживают натиск войск России и отразили 12 атак, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес пять авиаударов по Гродовке и Александрополю.

Враг не оставляет попыток штурма на всех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Парасковеевки и Константиновки. В настоящее время продолжается один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Времевском направлении противник, привлекая авиацию, ударил четырьмя КАБами в районы населенных пунктов Угледар и Водяное. Также штурмовал наши позиции у Водяного. Вражеская атака продолжается.

Враг не оставляет попыток штурма на всех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Ореховском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев неподалеку от Малой Токмачки.

В других направлениях фронта – без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевские пропагандисты пожаловались, что ВСУ якобы прорвали уже две линии обороны россиян на территории Курской области. Там уже несколько дней ведутся активные боевые действия. В приграничных населенных пунктах России слышны сильные взрывы.

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