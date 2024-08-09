Враг не оставляет попыток штурма на всех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Продолжается восемьсот девяносто восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать давление российских захватчиков, нанося им значительные потери в живой силе и технике. Самая горячая ситуация на Покровском и Торецком направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 9 августа 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 59 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов с территории российской федерации и дальше страдают пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Басовка, Блешня, Гай, Ореховка, Прогресс, Бачевск, Середина-Буда, Поповка, Карповичи. Россияне нанесли семь авиаударов по Заруцкому, Беловодам и Юнаковке.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник совершил атаку возле Волчанска, где до сих пор продолжается бой.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Табаевки.

На Лиманском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших защитников недалеко от Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Шесть боев завершено, один – продолжается.

На Северском направлении в течение дня произошло девять боестолкновений. Захватническая армия наступала в сторону Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Силы обороны остановили восемь атак, отражают атаку россиян возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий недалеко от Часова Яра и Ступочек. Четыре боестолкновения завершены, еще одно – продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 12 – наступали у Белой Горы, Дилиевки, Нью-Йорка и Торецка. Десять атак отбиты, еще две – продолжаются. Кроме этого, захватчики нанесли восемь авиаударов, сбросив 16 КАБов, по Константиновке и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанное, Зеленое Поле и Яснобродовка. Украинские защитники сдерживают натиск войск России и отразили 12 атак, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес пять авиаударов по Гродовке и Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Парасковеевки и Константиновки. В настоящее время продолжается один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Времевском направлении противник, привлекая авиацию, ударил четырьмя КАБами в районы населенных пунктов Угледар и Водяное. Также штурмовал наши позиции у Водяного. Вражеская атака продолжается.

На Ореховском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев неподалеку от Малой Токмачки.

В других направлениях фронта – без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевские пропагандисты пожаловались, что ВСУ якобы прорвали уже две линии обороны россиян на территории Курской области. Там уже несколько дней ведутся активные боевые действия. В приграничных населенных пунктах России слышны сильные взрывы.

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