Враг не полностью исчерпал свой наступательный потенциал: военный рассказал о ситуации на Славянском направлении

Российские оккупанты на Славянском направлении пытаются просачиваться небольшими группами, чтобы избежать прямых штурмов. Враг использует также межпозиционное пространство с целью постепенного продвижения.

В то же время три его попытки форсировать реку Северский Донец на моторизованных лодках завершились неудачей. Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ Владимир Голягин, передает "Суспільне".

Враг пытается продвигаться, но без успеха

Голягин отметил, что оккупанты постоянно пытаются заводить свои группы, пользуясь сложным рельефом и трудностями с логистикой, что усложняет оборону наших бойцов. Однако украинские десантники удерживают позиции и наносят противнику поражения.

По словам военного, прямые штурмы пока происходят редко, а ежедневная активность сводится к действиям малых групп в межпозиционном пространстве с использованием маскировки.

"Однако последние дни показали, что враг не полностью исчерпал свой наступательный потенциал. Соответственно, они применили даже одну бронированную технику, как такси, для того, чтобы подвезти свой личный состав. Пилоты нашего подразделения и смежных подразделений смогли удачно поразить эту цель вместе с десантом, который ехал", – объяснил Голягин.

Он добавил, что на отдельных участках российские войска пытаются продвигаться малыми группами, однако украинские операторы беспилотников своевременно их обнаруживают. В итоге часть таких групп отступает, другие вынуждены прятаться в укрытиях, которые впоследствии переходят под контроль украинских сил.

Также Голягин сообщил, что на фланге у Северского Донца оккупанты отказались от попыток форсирования на катерах из-за эффективного контроля этого направления украинскими военными. Зимой они пытались пересекать реку по льду, однако с потеплением эти попытки прекратились.

"Как только теплая погода наступила, они пытались трижды форсировать реку именно на моторизованных резиновых лодках, что им не удавалось", – подчеркнул он.

Напомним, за последние полтора месяца украинская армия смогла вернуть под контроль до 435 километров квадратных оккупированной территории. В то же время российские силы во время весеннего наступления планируют оккупировать полностью Луганскую и Донецкую области.

Как писал OBOZ.UA, по информации украинских военных, оккупанты готовят личный состав и бронетехнику к возможным наступательным действиям на Славянском направлении фронта. Силы обороны фиксируют активность россиян ночью и интенсивное применение дронов.

