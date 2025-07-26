Враг не прекращает попыток атаковать широким фронтом: в течение суток произошло 191 боестолкновение – Генштаб

В Украине продолжаются 1249-е сутки полномасштабной войны. Несмотря на потери, российские войска не прекращают попыток наступления – только за минувшие сутки произошло 191 боевое столкновение.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. Российская армия продолжает тактику массированных обстрелов и использования авиации.

За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 60 авиационных ударов, применив шесть ракет и 78 управляемых авиабомб. Также оккупанты сбросили на позиции украинских военных и по мирным городам более четырех тысяч дронов-камикадзе и осуществили более шести тысяч артиллерийских обстрелов. Авиационные удары были зафиксированы, в частности, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Под огнем оказались районы населенных пунктов Гремяч в Черниговской области и Ястребиное в Сумской области. Ударам также подвергся Харьков и ряд населенных пунктов Донецкой области: Русин Яр, Николаевка, Родинское, Сухой Яр, Белецкое, Суворово, Покровск и Шахово. В Запорожской области бомбардировкам подверглись Белогорье и Орехов, а на Херсонщине – Казацкое.

В то же время украинские Силы обороны не оставили действия противника без ответа. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия метко ударили по семи районах скопления вражеской живой силы, техники и вооружения. Также были уничтожены две артиллерийские системы, один пункт управления беспилотниками и еще два важных военных объекта противника.

На Северо–Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения противостояли пяти вражеским атакам. Российская армия нанесла семь авиаударов, применив 14 управляемых авиабомб, и осуществила 326 обстрелов, в частности трижды использовала реактивные системы залпового огня.

На Южно–Слобожанском направлении оккупанты совершили семь атак по украинским позициям в районах Волчанска, Глубокого, Фиголевки, а также в направлениях Казачьей Лопани и Кудиевки.

На Купянском направлении зафиксировано одно боестолкновение. В районе Степной Новоселовки наши воины отбили штурм противника, не позволив продвинуться вглубь обороны.

Интенсивные бои продолжались на Лиманском направлении — здесь противник пытался прорвать украинские позиции 27 раз, в частности вблизи Грековки, Нового Мира, Среднего, Редкодуба, Ямполовки, Колодязов и Дибровы.

На Северском направлении зафиксировано наибольшее количество вражеских штурмов — 32. Силы обороны успешно сдержали атаки в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении в течение суток произошло пять боевых столкновений. Враг пытался продвинуться в направлении Часового Яра, Белой Горы и Предтечино, однако встретил жесткое сопротивление.

Торецкое направление также оставалось напряженным — противник атаковал пять раз в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

Особенно горячо было на Покровском направлении, где украинские защитники остановили сразу 51 штурмовое действие врага. Вражеская активность сосредотачивалась в районах таких населенных пунктов как Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник совершил 26 атак в районах Зеленого Гая, Толстого, Новохатского, Шевченко, Воскресенки и Темировки.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении войска агрессора совершили восемь тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский озвучил потери врага во время попытки "летнего наступления". За продвижение вглубь украинской территории враг платит огромную цену.

Также сообщалось, что в оккупированном Донецке прогремели взрывы: появилась информация об ударе по месту дислокации оккупантов и по железнодорожной инфраструктуре, которую они используют.

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