Враг не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие направления

Продолжаются 972-ые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Российские кафиры не прекращают попыток продвинуться в глубину нашей территории, украинские защитники сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 22 октября 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что количество вражеских атак с начала суток возросло до 73, около 60% из них произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Российские обстрелы

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумщины и Черниговщины.

В частности, от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Мирополье, Новоалександровка, Новенькое, Бунякино, Лесное, Большая Писаревка, Горск, Михальчина Слобода и Мхи. Кроме того, российские террористы сбросили управляемые авиабомбы на Беловоды, Кондратовку и Малушино. Также, российские захватчики за сегодняшний день нанесли семь авиационных ударов по Курщине, использовав семь КАБов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении кафиры четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Старицы и Волчанская. Продолжается три боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении во враг шесть раз атаковало наши позиции. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже семь вражеских атак. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении захватчики совершают штурмовые действия вблизи Васюковки. Нанесли удары неуправляемыми авиаракетами по Временному Яру.

На Торецком направлении авиация агрессора нанесла удары вблизи населенного пункта Дружба неуправляемыми авиаракетами, а в район Петровки террористы сбросили три КАБа.

На Покровском направлении произошло больше всего боеприкосновений. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Селидово. Почти половина всех боеприкосновений произошла у Селидового. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже отразили 16 атак противника на направлении. Также противник сбросил пять управляемых авиабомб в район Мирнограда.

На Кураховском направлении захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Екатериновки и Антоновки. Бои продолжаются.

На Времивском направлении захватчики атакуют позиции украинских войск – пытаются продвинуться в Богоявленку из Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении вражеская авиация нанесла удары КАБ по району Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг совершил две атаки на позиции украинских войск, продолжается боестолкновение.