Враг не прекращает попыток прорыва линии фронта: в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток по состоянию на 16:00 среди 9 октября войска России 80 раз атаковали позиции Сил обороны Украины на фронте. Наиболее активны оккупанты на Кураховском и Покровском направлениях.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как говорится, враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины.

Вражеские обстрелы

Российским артиллерийским обстрелам подверглись приграничные районы Сумщины и Черниговщины – пострадали населенные пункты Луговка, Хреновка, Искрисковщина, Елино, Покровка, Мхи, Стрелковая Пушкарка, Семеновка, Водологи, Александровка.

Враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Речки Сумской области; Екатериновка Харьковской области; Торецк, Яблоновка, Калиново, Воздвиженка, Миролюбовка, Лисовка Александро-Калиново и Чунишино Донецкой области.

Авиация РФ нанесла шесть авиационных ударов, сбросив 14 КАБов на территорию Курской области РФ.

Ситуация на линии фронта

На Харьковском направлении оккупанты вблизи Цуповки и Липцев сбросили два КАБа, к тому же дважды пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Волчанска. Штурмы отражены, ситуация контролируемая, говорится в сводке.

На Купянском направлении враг атаковал 11 раз. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Кучеривки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.

На Лиманском направлении противник не перестает атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Андреевка, Макеевка и Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили пять из десяти вражеских атак. К 16:00 бои продолжаются.

Краматорское направление пять раз было атаковано врагом вблизи Миньковки, Часова Яра, Александро-Шультиного, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении было девять вражеских атак. Активно применяя бомбардировочную авиацию, противник атаковал возле населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Щербиновка и Дылеевка. Семь боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты при поддержке авиации с начала суток совершили 13 атак в районах Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Сухого Яра и Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский напор, уже отразили 12 атак противника, одно боестолкновение продолжается, информировали в Генштабе.

На Кураховском направлении произошло 21 боестолкновение. Оккупанты наиболее активно пытаются продвинуться в районах Горняка, Новоселидовки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. Пять боев на 16:00 продолжаются.

На Времовском направлении вблизи Богоявленки войска РФ пять раз шли в наступление, одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении армия агрессора четыре раза пыталась вытеснить с позиций украинские подразделения, на 16:00 продолжается бой.

На других направлениях враг активных действий не ведет, сообщили в сводке.