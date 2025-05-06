Враг не продвинулся к Днепропетровщине: в ВСУ опровергли фейк

В последние дни российские захватчики усилили штурмовые действия на Новопавловском направлении. Однако сообщения о продвижении оккупантов в сторону Днепропетровской области являются ложными.

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Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает "Укринформ". Он отметил, что военнослужащие РФ все чаще проводят штурмы с применением мотоциклов.

"Ситуация на Новопавловском направлении довольно непростая. Однако то, что некоторые медиа разносят информацию, будто враг там продвинулся в северо-восточном направлении, а это как раз в направлении административной границы Днепропетровской области, – это не соответствует действительности, потому что продолжается оборонительная операция. И Силы обороны Украины действуют, они держат маневренную оборону", – пояснил спикер.

По его словам, оккупанты пытались на мототехнике прорвать оборону ВСУ в направлении Новополя, Свободного поля, Зеленого поля. Со своей стороны наши бойцы за одни сутки уничтожили 50 вражеских мотоциклов.

Волошин подчеркнул, что противник имеет значительные потери на Новопавловском направлении, в частности на этом участке фронта ежедневно погибает около 200 военнослужащих российских штурмовых подразделений.

"Там фактически на таком небольшом участке фронта действуют до четырех российских полков своими штурмовыми группами. То есть они туда стянули огромные силы и несут там огромные потери, пытаясь подвинуть линию боевого столкновения в направлении Днепропетровской области, выполняя, наверное, команды своего руководства – иметь до 9 мая хоть какие-то результаты, в частности подойти к административным границам Днепропетровщины", – резюмировал спикер Сил обороны юга.

Напомним, недавно на Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону украинских защитников вблизи Константинополя, Отрадного, Веселого и Багатира. В частности, оккупанты пытались атаковать подразделения Сил обороны на мотоциклах. Все вражеские атаки были успешно отбиты.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и смежных подразделений устроили оккупантам взрывной мотосезон на Торецком направлении. Прорваться на байках врагу не удалось – защитники уничтожили пехоту РФ вместе с ее двухколесным транспортом.

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