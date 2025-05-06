В Донецкой области уничтожили штурмовую группу врага, которая атаковала на мотоциклах

Российские захватчики не прекращают искать лазейки в обороне военных ВСУ и задействуют для этого различные методы. За прошедшие сутки в Донецкой области оккупанты пытались атаковать подразделения Сил обороны на мотоциклах.

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Об этом говорится в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" 6 апреля. Благодаря слаженным действиям наших бойцов мотоциклы вместе с живой силой врага были уничтожены.

"В направлении Комара отражена атака и уничтожено шесть мотоциклов с личным составом. Наши защитники продолжают сдерживать давление, уничтожая превосходящие силы врага", – говорится в сообщении.

Также по информации военных, на Новопавловском направлении противник предпринимал попытки прорвать оборону украинских защитников вблизи Константинополя, Отрадного, Веселого и Богатыря. Все вражеские атаки были успешно отбиты.

Напомним, по информации Института изучения войны, военное командование РФ планирует активно использовать мотоциклы в наступательных операциях на украинском фронте летом и осенью 2025 года. Вероятно, таким образом враг будет пытаться противодействовать эффективному применению БПЛА украинскими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и смежных подразделений устроили оккупантам взрывной мотосезон на Торецком направлении. Прорваться на байках врагу не удалось – защитники уничтожили пехоту РФ вместе с ее двухколесным транспортом.

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