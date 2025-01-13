Враг не сбавляет оборотов и продолжает штурмы: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 понедельника, 13 января, войска страны-агрессора России 94 раза атаковали позиции Сил обороны Украины на фронте. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении.

Видео дня

Оккупанты не прекращают попыток продвигаться вглубь Украины. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы Сумщины, в том числе населенные пункты Мезеновка, Порозок, Барановка и Рясное, информировали в Генштабе.

Какая ситуация на линии столкновения 13 января 2025 года

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, оба боевых столкновения на 16:00 продолжаются.

На Лиманском направлении россияне не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Новосергеевка, Зеленый Гай, Першотравневое, Макеевка, Заречное и Терны. С начала суток Силы обороны Украины отразили девять атак, еще один бой продолжается.

На Северском направлении защитники Украины отразили три штурма в районе Белогоровки.

На Краматорском оккупанты атаковали 11 раз в районе Часова Яра и Ступочек, еще пять боев продолжаются.

На Торецком зафиксировано 12 российских атак. Агрессор атаковал в районах Белой Горы, Крымского и Торецка. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор, продолжается один бой, говорится в сводке.

На Покровском направлении сегодня горячее всего. Там захватчики РФ совершили уже 40 атак в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лысовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Срибное, Курахово и Янтарное. Украинские воины, сдерживая вражеский напор, отразили 26 атак противника, 14 столкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении оккупанты пять раз шли в наступление вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка и Нескучное, десять боев продолжаются.

На Курщине украинские защитники отбили десять атак захватчиков. Враг также нанес два авиаудара двумя КАБами и совершил 215 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях российские войска активных действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений не фиксируется, заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупант-зэк из Башкирии, которого ВСУ взяли в плен под Покровском, пожаловался на "обман и предательство" в армии России. Он был ранен и контужен, но его недолечили и отправили на новый штурм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!