'Мы просто мясо, нас используют': пленный зэк-оккупант 'прозрел' и пожаловался на обман командования. Видео

Осужденный оккупант из Башкирии, которого Вооруженные силы Украины захватили в плен под Покровском, пожаловался на "обман и предательство" в армии страны-агрессора РФ. Он рассказал, что был ранен и контужен, но его не долечили и отправили на новый штурм.

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Видео с рассказом пленного опубликовал украинский военный журналист Юрий Бутусов. Рядовой оккупационной армии России рассказал, что его зовут Ильгиз Юрисович Халиков, родился 19 декабря 1983 года.

Халиков – уроженец города Стерлитамак, Башкортостан (субъект РФ).

Контракт с минобороны России подписал, находясь в местах лишения свободы.

Служил в 35-й бригаде ВС РФ, 2-м батальоне, попал в плен на Покровском направлении.

Когда Ильгиза Халикова заманивали на войну, обещали, что перед отправкой его отпустят домой побыть с семьей, но, как оказалось, обманули.

"Находился в тюрьме, мне сказали: "Увидишь родственников, жену, детей". Дали бумаги – на, подписывай. Я подписал. В итоге я ничего не увидел, ни детей, ни родных. Меня сразу сюда. Пять лет отсидел, два оставалось. Ну, так-то у меня третья ходка. Детей двое, жена", – рассказал он.

Халиков был на двух боевых заданиях. На первом сразу получил ранение, контузию, лопнули перепонки, однако его не долечили, отвезли в часть и направили в штурм.

"В плен я попал – меня свои же оставили в посадке. Это уже второе БЗ. На первом меня квадрокоптером оглушило, контузия, ранение. Лечился с сентября по ноябрь. ВВК не делали. Должны были делать в нашей части, а его не делали", – рассказал он.

Оккупант пожаловался на предательство со стороны командиров, которые используют личный состав как пушечное мясо:

"Я думаю, что все там предатели! Никому мы не нужны, мы просто мясо! Нас просто используют. Мне не дали ни отпуска, направили обратно в часть, сказали, тебе ничего не дается. Даже никакой категории не делали. Просто дали рекомендации. Двухсторонний мезопатит, то, что у меня со слухом немного, перепонки лопнутые и контузия головы, астма".

Кроме того, Халиков заявил, что ему обещали 37 тысяч рублей (около 15 тыс. грн) зарплаты, а в итоге он получает 4 тысячи (около 1700 грн).

"У меня на карте 21 тысяча. И она у меня уже очень долго, я ее очень берег. Потому что нет боевых действий, то, что я здесь на СВО, нет этих денег", – пожаловался он.

По словам судимого оккупанта, рядовых держали "как скотину, как мясо". А командир с позывным "Кайф" бросил свою группу погибать на поле боя.

"Передвигаемся по двоечкам, а нас в группе четыре человека, они меня отшивают, командир идет вперед, в итоге вся группа остается, погибает, меня дроны оглушили. Трое суток я возле дерева просидел, вообще не вставая. В итоге потом на ваших сам вышел. А они нас на смерть посылали, или это был просто отвлекающий маневр. Дали бы мне волю, я бы его (командира. – Ред.) сам расстрелял за то, что он так поступает", – рассказал пленный.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января ВСУ захватили в плен на Курщине двух военных Северной Кореи. Один из них признался, что ожидал только учений, а не участия в боях, и рассказал, что армия КНДР понесла на фронте большие потери.

Второй, Ли Чен Нам 1999 года рождения, рассказал, что является жителем Пхеньяна, служит с 2016 года. В плен попал возле Орловки на Курщине. В Россию северокорейцев доставляют морским транспортом. У военных КНДР высокий боевой дух, и большие потери не влияют на их моральное состояние, сказал пленный.

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