Враг не смог одолеть поле: украинские бомберы отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео

Украинские военные не прекращают уничтожать оккупантов и их технику на фронте. На этот раз бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады показали, как с помощью ударных бомберов они помешали российским захватчикам продвинуться вперед на Покровском направлении.

Видео дня

Соответствующее видео наши защитники показали в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что шанса пройти по открытой местности у военных РФ нет.

"Жизнь прожить – не поле перейти. Но есть нюанс", – написано в сообщении.

В 5-й штурмовой бригаде отметили, что в самый разгар дня украинские бомберы успешно остановили попытки оккупантов пройти поле.

"Российская пехота думала, что может безнаказанно двигаться по нашим землям, но получила четкий ответ", – говорится в сообщении.

Напомним, бойцы подразделения "Primus" на Харьковщине показали, как точно наводят дроны на российских военных и у врага не остается никаких шансов выжить на украинской земле. В условиях холода, снега, промерзшей земли ВСУ уничтожили укрытие и живую силу противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины накануне, 2 января, уменьшили численность оккупационной армии РФ на 1080 захватчиков. Общие боевые потери страны-агрессора в живой силе превысили 793 тысячи человек.

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