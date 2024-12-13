Поразили живую силу: в Третьей штурмовой показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео

Военные Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать живую силу оккупантов и их укрытия даже в условиях зимы и мороза. Бойцы подразделения Primus на Харьковщине метко наводят дроны на российских военных, и у врага не остается никаких шансов выжить на украинской земле.

Видео дня

Феерическим видео поделилась 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram. Даже белая маскировка не спасет оккупантов.

"FPV-дроны Третьей штурмовой разбивают российские е*альники и укрытия на Харьковщине в условиях холода, снега, промерзшей земли. И белая маскировка противника не спасает. Поразили живую силу на земле и внутри. Попали во вражеские "буханку" и антенну, чтобы усложнить оккупантам логистику и связь", – написано в сообщении.

Напомним, украинские военные продолжают ликвидировать на фронте российских военных. Сокращать численность путинской армии защитникам помогают FPV-дроны.

Накануне бойцы центра специальных операций "А" Службы безопасности уничтожили идущих на штурм оккупантов. Благодаря ювелирной работе операторов FPV-дронов ЦСО "А" СБУ попытка вражеского штурма была заранее остановлена.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на 08:00 13 декабря рассказал, что за минувшие сутки на фронте российские оккупанты не прекращали попыток наступления. Больше всего атак было сосредоточено на Покровском и Кураховском направлениях, где произошла почти половина всех боевых столкновений.

Всего за сутки зафиксировано 210 боевых столкновений. Согласно уточненным данным, враг совершил 35 авиаударов по позициям украинских военных и населенных пунктов, сбросив 69 корректируемых авиационных бомб. Кроме того, было зафиксировано 4170 обстрелов, из них 103 – с применением реактивных систем залпового огня.