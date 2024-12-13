На Кураховском направлении отбиты более 50 атак: в Генштабе рассказали, где проводит штурмы враг. Карта

За прошедшие сутки на фронте российские оккупанты не прекращали попыток наступления. Больше всего атак было сосредоточено на Покровском и Кураховском направлениях, где произошла почти половина всех боевых столкновений.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на 08:00 13 декабря. Всего за сутки зафиксировано 210 боевых столкновений.

Согласно уточненным данным, враг совершил 35 авиаударов по позициям украинских военных и населенных пунктов, сбросив 69 корректированных авиационных бомб. Кроме этого, было зафиксировано 4170 обстрелов, из них 103 с применением реактивных систем залпового огня.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по семи местам сосредоточения личного состава, вооружения и техники российских войск.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг предпринял восемь штурмовых попыток на позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак, которые Силы обороны успешно отразили вблизи Синьковки, Загрызового, Двухлетней и Лозовой.

На Лиманском направлении противник провел 22 атаки, пытаясь продвинуться вперед у Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении украинские военные отразили семь атак в районах Часового Яра, Григорьевки, а также в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг четырежды пытался атаковать вблизи Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий российских войск в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Шевченко и Млечного.

На Кураховском направлении украинские Силы обороны отразили 51 атаку врага. Интенсивнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Курахового, Дальнего и Успеновки.

На Времивском направлении зафиксирован 31 штурм украинских позиций вблизи Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Враг активно использовал бомбардировочную авиацию для ударов.

На Ореховском направлении русские войска предприняли две неудачные попытки атаковать в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник пять раз атаковал украинские позиции, но получил отпор и понес потери.

В Курской области идет операция, в рамках которой украинские воины сдержали 21 попытку атаки врага. Кроме того, по имеющейся информации, за прошедшие сутки российская армия нанесла 12 авиаударов с применением 18 управляемых авиабомб, продолжая бомбардировать собственные территории.

Ранее сообщалось, что в боях за Покровск с октября 2023 года Россия понесла колоссальные потери в живой силе. Они составляют около 60% тех сил, которые Москва собрала для захвата Украины в начале полномасштабного вторжения. Подтверждено уничтожение почти 2 тысяч единиц военной техники и вооружений, реальные потери значительно выше.