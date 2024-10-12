Враг непрерывно атакует позиции ВСУ, используя преимущество в живой силе и технике: в течение суток произошло 169 боевых столкновений – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает использовать свое преимущество в живой силе и технике, атакуя позиции украинских войск. Враг пытается вести наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ.

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В свою очередь украинские защитники стойко сдерживают давление оккупантов и наносят врагу максимальные потери. Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 169 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 12 октября.

В течение суток путинская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросив 110 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил более 5000 обстрелов, из них 155 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1530 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Речки, Яструбино, Осоевка, Бессалевка, Бондаревщина, Рыбцы, Кислая Дубина, Степное, Обода, Юрьево, Ровно, Олешня, Екатериновка, Черкасская Лозовая, Искрисковщина, Волфино, Купьянск, Новоегоровка, Ясногоровка, Северск, Закитное, Дилиевка, Краматорск, Валентиновка, Екатериновка, Александро-Калиново, Яблоновка, Калиново, Антоновка, Ясная Поляна, Золотая Нива, Макаровка, Богоявленка, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Таврийское, Козацкое.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему на огневой позиции, станцию ​​РЭБ и одно средство противовоздушной обороны противника.

На Харьковском направлении враг безуспешно пытался штурмовать вблизи населенного пункта Тихое.

Противник активизировался на Купянском направлении. За сутки на этом участке фронта произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеривки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Противник пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов, Заречного, Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Екатериновки.

На Северском направлении враг наступательных действий не производил.

На Краматорском направлении оккупанты безуспешно атаковали восемь раз в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Нелиповки, Торецка и Щербиновки. Большинство из них наши защитники отбивали в Торецком районе.

На Покровском направлении украинские воины остановили 20 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Крутой Яр, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

Наибольшее количество атак было отбито Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное. Кроме этого, враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахового, Желанного Второго, Цукуриного, Кураховки, Антоновки.

На Времовском направлении враг усилил давление, проведя 15 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, Новодаровка, Левадное и Ольговское. Противник активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские захватчики штурмовых действий не проводили.

Продолжается операция ВСУ в Курской области. Авиация врага продолжает бить по своим селам и городам. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 18 авиаударов, сбросив 23 бомбы по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1290 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 27 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, одну РСЗО, 110 БПЛА оперативно-тактического уровня, 115 автомобилей и 38 единиц специальной техники.

Напомним, окцупационные войска продвинулись в районе населенного пункта Песчаное в Купянском районе Харьковской области. На этом участке фронта продолжаются постоянные бои, бойцы Сил обороны ежедневно отражают вражеские штурмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в 92 ОШБр отметили, что российским войскам поставлена задача любой ценой прорваться к реке Оскол в Харьковской области. На этом участке фронта ежедневно продолжаются бои.