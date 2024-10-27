Враг, несмотря на потери, пытается прорвать оборону ВСУ: на фронте уже произошло более 80 боеприкосновений.

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 27 октября, на фронте в Украине произошло 84 боестолкновения. Ситуация остается напряженной, оккупанты, несмотря на тяжелые потери, продолжают попытки прорвать оборону украинских войск.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, от обстрелов вражеской артиллерии с территории РФ пострадала территория Сумщины и Черниговщины.

Под ударами находились районы населенных пунктов Хреновка, Блешня, Воробьевка Черниговской области; Коренек, Басовка, Новенькое, Ободы, Александровка, Бояро-Лежачи, Великая Березка, Стариково, Лесное, Степановка, Черацкое Сумской области.

Кроме этого, враг нанес авиаудары по районам Степного, Беловодов, Басовки и Юнаковки Сумской области, в общей сложности сбросив 12 бомб.

Противник нанес удары и по собственной территории: сегодня совершил 15 авиаударов по Курской области, применив 18 авиабомб.

Ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал оборонительные рубежи в районе Волчанска, защитники Украины отбили атаки, сообщили в Генштабе.

На Купянском враг 13 раз активно шел на позиции подразделений Сил обороны в районах Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Першотравневого и Вишневого. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боев на 16:00 продолжаются. Ситуация контролируется, говорится в сводке.

На Лиманском направлении армия РФ совершила девять атак вблизи Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском захватчики совершили два штурмовых действия при поддержке армейской авиации вблизи Орехово-Васильевки.

На Торецком россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки и Нью-Йорка, где защитники отбили четыре атаки. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Александро-Калинового и Романовки, информировали в Генштабе.

На Покровском направлении противник уже предпринял 15 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Крутого Яра и Селидово. Украинские военные сдерживают натиск и отразили десять атак. Потери врага уточняются, говорится в сводке.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки. Отражены 19 атак, две на 16:00 продолжаются.

На Времовском направлении продолжается атака в районе Новоукраинки, кроме того, враг сбросил четыре КАБа в район Великой Новоселки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активно применял авиацию. В районе Малой Токмачки сбросил 12 КАБов и нанес по Белогорью два удара 40 неуправляемыми авиационными ракетами.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций, рассказали в Генеральном штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно отчету аналитиков ISW, войска РФ на днях продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Также враг ведет наступление в районе Курахово и Угледара.

Напомним, 26 октября украинские военные провели усиленную механизированную атаку в Глушковском районе Курщины. Оккупанты пытались отбить некоторые позиции, но в целом линия фронта за сутки не изменилась, отметили в ISW.

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