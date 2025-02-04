Враг, несмотря на значительные потери, продолжает попытки прорвать оборону: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток и до 16:00 4 февраля на линии фронта произошло свыше 50 боевых столкновений. Большинство из них – 22 вражеских атаки – зафиксировано на Покровском направлении.

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Вторым по интенсивности боевых столкновений стало Курское направление. Подробности о ситуации раскрыли в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения", – отметили в Генштабе.

В течение дня россияне со своей территории обстреливали районы населенных пунктов Великая Писаревка, Дмитровка Сумской области и Михальчина Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска, наши защитники отбили атаку россиян. Кроме того, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уды и Салтино.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев вблизи Ямполевки и Дибровы. Сейчас идет бой.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Часова Яра и Ступочек, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отразили шесть штурмов российских подразделений, продолжается одно боестолкновение.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Котлино, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 17 атак противника. Утраты неприятеля уточняются.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отразили две атаки оккупационной армии в районах Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении две атаки захватчиков отбиты украинскими защитниками вблизи Новоселки. Также враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, сбросив шесть управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоданиловка.

На Курщине украинские защитники отбили девять атак захватчиков, одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 52 управляемых авиабомба, применял неуправляемые авиаракеты и осуществил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северском и Приднепровском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Напомним, накануне, 3 февраля, потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также украинские воины обезвредили 18 танков, 24 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 92 БпЛА оперативно-тактического уровня, 123 автомобиля и 2 единицы специальной техники оккупантов.

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