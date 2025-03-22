Украинские защитники продолжают наносить удары по военной технике российских оккупантов и эффективно ее демилитаризовать. Операторы 14 полка беспилотных авиакомплексов ССС успешно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", направлявшуюся на огневой рубеж.

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Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, опубликовав видео. Как видно из кадров, вражеский "Ураган" взорвался вместе с экипажем.

Российская РСЗО как раз направлялась на огневой рубеж, когда ее обнаружили украинские защитники. Оккупанты заметили украинский дрон, однако не смогли убежать от него.

Благодаря корректировке операторов СБС украинские артиллеристы нанесли точный удар с HIMARS.

После удара произошла детонация боекомплекта "Урагана", что повлекло за собой мощный взрыв. По предварительным данным также были ликвидированы два оккупанта, входившие в состав экипажа системы.

"Коррекция огня – одна из важных задач Сил беспилотных систем, позволяющая уничтожать врага с высокой точностью", – отметили защитники.

Что известно о БМ-27 "Ураган"

БМ-27 "Ураган" – советская реактивная система залпового огня калибра 220 мм, способная наносить удары на расстояние до 35 км.

Комплекс состоит из пусковой установки на базе грузовика ЗИЛ-135ЛМ с 16 направляющими для ракет, которые могут нести обломочно-фугасные, термобарические или кассетные боевые части.

"Ураган" отличается высокой мобильностью, но имеет более длительное время перезаряжания по сравнению с более современными РСЗО. Он активно используется Россией в войне против Украины, в частности, для обстрелов гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники на одном из ключевых восточных направлений фронта уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" вместе с боекомплектом. Российскую систему ПВО удалось выследить и поразить при ее перемещении.

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