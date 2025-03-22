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Враг неустанно терпит потери: Силы обороны уничтожили российский "Ураган" с боекомплектом. Видео

Надежда Данищук
War
2 минуты
135
Враг неустанно терпит потери: Силы обороны уничтожили российский 'Ураган' с боекомплектом. Видео

Украинские защитники продолжают наносить удары по военной технике российских оккупантов и эффективно ее демилитаризовать. Операторы 14 полка беспилотных авиакомплексов ССС успешно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", направлявшуюся на огневой рубеж.

Видео дня

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, опубликовав видео. Как видно из кадров, вражеский "Ураган" взорвался вместе с экипажем.

Российская РСЗО как раз направлялась на огневой рубеж, когда ее обнаружили украинские защитники. Оккупанты заметили украинский дрон, однако не смогли убежать от него.

Враг неустанно терпит потери: Силы обороны уничтожили российский "Ураган" с боекомплектом. Видео

Благодаря корректировке операторов СБС украинские артиллеристы нанесли точный удар с HIMARS.

После удара произошла детонация боекомплекта "Урагана", что повлекло за собой мощный взрыв. По предварительным данным также были ликвидированы два оккупанта, входившие в состав экипажа системы.

"Коррекция огня – одна из важных задач Сил беспилотных систем, позволяющая уничтожать врага с высокой точностью", – отметили защитники.

Что известно о БМ-27 "Ураган"

Враг неустанно терпит потери: Силы обороны уничтожили российский "Ураган" с боекомплектом. Видео

БМ-27 "Ураган" – советская реактивная система залпового огня калибра 220 мм, способная наносить удары на расстояние до 35 км.

Комплекс состоит из пусковой установки на базе грузовика ЗИЛ-135ЛМ с 16 направляющими для ракет, которые могут нести обломочно-фугасные, термобарические или кассетные боевые части.

Враг неустанно терпит потери: Силы обороны уничтожили российский "Ураган" с боекомплектом. Видео

"Ураган" отличается высокой мобильностью, но имеет более длительное время перезаряжания по сравнению с более современными РСЗО. Он активно используется Россией в войне против Украины, в частности, для обстрелов гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники на одном из ключевых восточных направлений фронта уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" вместе с боекомплектом. Российскую систему ПВО удалось выследить и поразить при ее перемещении.

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