Защитники Украины на одном из ключевых восточных направлений фронта уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М1" вместе с боекомплектом. Российскую систему ПВО удалось выследить и поразить во время ее перемещения.

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Как рассказали в оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) "Хортица" 21 марта, операцию удалось выполнить благодаря профессиональным действиям разведчиков бригады артразведки "Черный лес". Также было опубликовано видео уничтожения российского "Бука".

На опубликованных кадрах видно, как детонирует боекомплект вражеской системы ПВО.

"Каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии – это снижение способностей врага на поле боя в течение длительного времени", – отметили в ОСГВ "Хортица".

ЗРК "Бук-М1" – российский самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

Его ориентировочная стоимость составляет около 10 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины на Купянском направлении отразили штурм войск РФ на бронетехнике. Пилоты дронов нанесли меткие удары, в результате чего были поражены два танка, две БМП и один БТР.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки на фронте было уничтожено по меньшей мере 500 единиц военной техники и оружия ВС РФ, а также обезврежено около 1330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери агрессора составляют 900 800 человек.

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