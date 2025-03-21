Силы обороны отминусовали уже более 900 тысяч оккупантов: озвучены потери врага за сутки

Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали на фронте около 1330 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили по меньшей мере полтысячи единиц ее военной техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 21 марта, потери личного состава ВС РФ, понесенные ими в Украине с начала полномасштабного вторжения, достигают 900 800 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне украинские воины обезвредили 101 артиллерийскую систему (всего 24 848), 28 боевых бронированных машин (21 589), 17 танков (10 394), две РСЗО (1324) и средство ПВО (1111) оккупантов.

В небе защитники сбили 185 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 30 080). А на земле сожгли еще 165 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 41 259), две – спецтехники (3782).

За время полномасштабной войны Силы обороны также сбили 3121 крылатую ракету, 370 самолетов, 331 вертолет, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам разведки Британии, ВС РФ потеряли около 900 тысяч военных убитыми и ранеными с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. Из них, вероятно, погибло от 200 тысяч до 250 тысяч оккупантов, что является наибольшими потерями России со времен Второй мировой войны.

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