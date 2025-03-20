Разведка Британии оценила потери России в войне и объяснила, на вербовку граждан из каких регионов делает ставку Кремль

Потери России на фронте в Украине стали крупнейшими для нее со времен Второй мировой войны. Однако российский диктатор Владимир Путин и военное руководство РФ готовы терпеть их, поскольку ставят свои цели выше жизней российских солдат. Усилия Кремля по вербовке сосредоточены на этнических меньшинствах в бедных регионах России.

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Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 20 марта. В ведомстве оценили, что вооруженные силы РФ, вероятно, потеряли около 900 тысяч человек убитыми и ранеными с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Из них, вероятно, погибло от 200 тысяч до 250 тысяч российских солдат, что является крупнейшими потерями России со времен Второй мировой войны, говорится в сводке.

Путин и российское военное руководство, очевидно, ставят свои цели в конфликте выше жизней российских солдат.

Они, вероятно, готовы терпеть постоянно высокие показатели потерь, пока это не скажется негативно на поддержке войны со стороны общественности или элиты и эти потери можно восполнить.

"Путин и российское руководство, скорее всего, придают гораздо меньшее значение жизням представителей этнических меньшинств из бедных регионов России, в связи с чем усилия России по вербовке непропорционально сосредоточены именно на этих территориях", – заявили в британской разведке.

При этом в ведомстве добавили, что "русские славяне" из таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, предоставили непропорционально меньше военнослужащих, чем их более бедные соотечественники из числа этнических меньшинств.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны Украины обезвредили еще 1400 российских военных. Потери войска страны-агрессора с начала полномасштабной войны составляют около 899 470 человек.

Напомним также, в американском Институте изучения войны указали, что РФ усилила наступательные операции в Запорожье и имеет определенные успехи. Оккупанты пытаются продвигаться в направлении областного центра, чтобы на фоне переговоров о перемирии подкрепить претензии на всю Запорожскую область.

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