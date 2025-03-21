Двигались в сторону украинских позиций: на Купянском направлении защитники отбили накат оккупантов на бронетехнике. Видео

Воины Сил обороны Украины на Купянском направлении утром 20 марта отразили штурм оккупантов на бронетехнике. Пилоты дронов нанесли меткие удары, в результате поражены два танка, две БМП и один БТР.

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Боевую работу выполнил 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" совместно с воинами 43-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. "Взрывное" видео опубликовали 21 марта в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

По словам военных, на рассвете в четверг, 20 марта, на Купянском направлении бронетехника врага двигалась в сторону украинских позиций.

Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с воинами 43 ОМБр остановили вражеский накат еще на подходах.

Операторы БПЛА точными ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин.

"Вражеское наступление отражено, потерь наших позиций не допущено", – рассказали в ОСГВ "Хортица".

В результате боевой работы украинские воины поразили два танка, два БМП и один БТР россиян.

В ОСГВ добавили, что защитники Украины держат оборону, наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

ВСУ уничтожают превосходящие силы врага, пытающегося реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

"Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, беспилотник ГУР в оккупированном Крыму зафиксировал эпический момент избегания поражения ракетой российского ЗРК "Панцирь-С1". В масштабной операции по уничтожению российских вооружений на украинском полуострове дроны разведчиков не только атаковали вражеские цели, но и избегали поражения российской системой ПВО.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили по меньшей мере 500 единиц военной техники и вооружения армии РФ, а также отминусовали около 1330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери России достигают 900 800 человек живой силы.

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