Враг перебрасывает силы с Купянского направления в Курскую область: военный рассказал о ситуации. Видео

На Купянском направлении российские войска существенно понизили свою активность после начала наступления ВСУ на Курскую область. Враг также начал перебрасывать силы с этого направления на Курщину.

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Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Быцак в эфире КИЕВ24. Он также отметил, что оккупанты хотят захватить Боровую.

"Если учесть наше направление, то однозначно удалось, ведь давление значительно уменьшилось. Можно говорить, что замечены перебрасывание вражеских сил, снятие резервов и отправка их на Курское направление", – сообщил военный.

Виталий Быцак подчеркнул, что РФ стремится захватить Боровую, однако реализовать этот план врагу будет сложно, ведь российские войска несут значительные потери в личном составе.

"Враг имеет цель захватить Боровую, но благодаря нашим защитникам несет большие потери. Их группировка значительно уменьшилась", – заявил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты поддерживают сравнительно высокий темп атак на Донбассе, в частности на Покровском направлении. Враг начал перемещать определенные элементы с украинского фронта под Курск, но типы таких подразделений и места, откуда их забирают, не указывают на то, что Кремль откажется от своих захватнических целей.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло подчеркнул: несмотря на отвлекающую операцию ВСУ в Курской области, ситуация на Покровском направлении украинского фронта остается тяжелой, у врага там есть продвижение. По словам эксперта, войска РФ постараются сделать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на Курщине и одновременно не прекращать наступление на востоке Украины.

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