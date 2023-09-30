Враг подбирает новую тактику: в ВМС прокомментировали ночную атаку 'Шахедами'

Российские оккупанты пытаются подобрать новую тактику ракетных и дроновых атак по Украине. С помощью ночной атаки "Шахедами" захватчики планировали проанализировать работу украинского ПВО.

Такое заявление сделала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк. Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

По словам Гуменюк, за сентябрь в зоне ответственности Сил обороны юга было сбито около 300 дронов Shahed. Это свидетельствует о том, что оккупанты используют их массово, поскольку дроны значительно дешевле ракет.

"По всей вероятности, что в течение таких атак также происходит подбор тактики будущих поражений. Потому что очевидно, что враг анализирует, как и мы, результативность нашего противодействия. То есть силы ПВО на данном этапе демонстрируют 70-80% убытков, поэтому противник будет выискивать новую тактику", – объяснила она.

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При этом, как отметила начальница объединенного координационного пресс-центра, недооценивать россиян нельзя.

Она также добавила, что в настоящее время фиксируется активность грузовых бортов по маршрутам Тегеран-Москва.

"Это может свидетельствовать о том, что в РФ возобновляют партию дронов Shahed или дополнительных запчастей для их производства на российской территории", – сказала Гуменюк.

Напомним, в ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Всего в воздушном пространстве Украины было зафиксировано 40 вражеских "Шахедов". Силы обороны уничтожили 30 из них.

В Винницкой области сообщалось о попадании.