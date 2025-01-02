'Враг получил максимум из того, что мог': Симороз оценил ситуацию на фронте и объяснил, что стало ударом по репутации армии Путина

В 2024 году ситуация на фронте для украинской армии могла быть лучше, если бы не допущение ряда ошибок, приведших к продвижению оккупантов на восточном направлении. В то же время успехом ВСУ была Курская операция, которая наоборот стала ударом по репутации армии РФ и свидетельствует, что враг имеет слабые места в обороне.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз. Он согласился, что оценивать результаты Сил обороны достаточно дискуссионный и неблагодарный вопрос.

"Однако скажу, что ситуация могла быть лучше, потому что кроме определенных закономерных вещей было много ошибок и на поле боя, и с оснащением украинской армии, и с наполнением личным составом, и с фортификационными сооружениями, и с управлением, и с оценками действий врага", – выразил убеждение собеседник.

По его словам, если смотреть на восточное направление фронта, то это "в большей степени именно цена наших ошибок". По его субъективной оценке, там войска РФ получили, пожалуй, максимум из того, что они могли.

"Начиная с Авдеевской операции и заканчивая наступательными действиями в Покровском направлении. Враг довольно далеко продвинулся, более чем на 40 километров", – заметил Симороз.

Единственным направлением, которое можно отметить в контексте неуспеха врага, он назвал Курскую область РФ.

"Это большой удар по репутации российской армии, ведь это российская государственная граница, которая охранялась, в частности, ФСБ и пограничными отрядами", – говорит ветеран войны.

Вооруженным силам Украины удалось охватить часть Суджанского района Курщины. Это большой просчет российских сил, ведь они, очевидно, не были готовы к массированной украинской атаке десантно-штурмовых войск.

"И это свидетельствует, что у врага есть слабые места в обороне", – убежден Симороз.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский военный обозреватель Давид Шарп допустил, что 2025-й может стать последним годом войны РФ против Украины. По его предположению, закончиться она может мирными переговорами Киева и Москвы или "уничтожением Украины".

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