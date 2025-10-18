Враг попал дроном в АЗС в Сумах: есть раненая. Фото

С ночи Сумская община подвергается массированным атакам со стороны российских оккупантов. Сегодня враг прицельно ударил ударным беспилотником по автозаправке в Заречном районе города.

По предварительной информации, обошлось без погибших. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Игорь Кальченко.

Пострадала 51-летняя женщина, которая находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

Кроме того, враг атаковал старостаты громады с помощью беспилотников и управляемых авиабомб. В результате этого зафиксированы повреждения жилых домов, уточняются масштабы разрушений.

Местные власти напоминают, что сохраняется угроза повторных атак, поэтому нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сумская громада призывает оставаться внимательными и соблюдать правила безопасности во время воздушной опасности.

Сейчас город снова находится под вражеской атакой беспилотников. Все службы работают на местах.

Напомним, россияне 17 октября атаковали объект инфраструктуры в Сумах, сбросив на него две авиабомбы. Взрывной волной в расположенных поблизости многоэтажках выбило окна, также пострадал мужчина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 октября россияне ударили по роддому в Сумах. В медучреждении начался пожар.

На момент атаки в здании находились 166 человек, среди них – 11 детей. К счастью, персонал и пациенты успели спрятаться в укрытие, поэтому обошлось без раненых и погибших. Помощь понадобилась только 60-летней работнице медучреждения со стрессовой реакцией на взрыв.

