Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На передовой в Украине в течение четверга, 24 октября, произошло 157 боевых столкновений украинских военных с российскими оккупантами. Бои продолжаются по всей линии фронта, наиболее сложная ситуация на Кураховском и Покровском направлениях, также враг активен на Лиманском направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что украинские военные отражают попытки противника продвинуться в глубину нашей территории и наносят ему огневое поражение.

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал позиции ВСУ в районах Волчанска и Старицы, успеха не имел.

На Купянском направлении оккупанты проводили наступательные действия возле Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового и Вишневого. Силы обороны остановили восемь атак, еще пять продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении украинские бойцы отразили один штурм оккупационных войск вблизи Выимки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации безуспешно атаковал позиции сил обороны возле Часова Яра и Предтечиного.

На Покровском направлении произошло 43 боестолкновения в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки. Отражены 36 штурмовых действий врага, еще ведутся семь боестолкновений.

По предварительным данным, обезврежено 289 оккупантов, из них 126 – безвозвратно. Также уничтожен один танк, четыре боевых бронированных машины, два автомобиля и две артиллерийские системы. Еще один танк, три боевых бронированных машины, две артсистемы, один ЗРК и четыре автомобиля повреждены.

На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе, Георгиевка, Дальнее, Новоселидовка и Константиновка. Восемнадцать боестолкновений завершено, еще восемь – до сих пор продолжаются. Потери войск РФ безвозвратными и ранеными составили 61 оккупант. Также уничтожена одна боевая бронированная машина и автомобиль.

На Времеевском направлении российская армия пять раз атаковала украинцев у Богоявленки и Новоукраинки. Все атаки врага были отражены.

На Ореховском направлении в районах Новоданиловки и Новоандреевки Силы обороны Украины отразили четыре атаки войск РФ.

На Приднепровском направлении оккупанты трижды пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, однако понесли потери и отступили.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, известно о 16 авиационных ударах 18 КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое, в частности, посвящено комплектации и подготовке бригад, а также возведению фортификаций.