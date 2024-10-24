УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

Ольга Липич
War
4 минуты
18
Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На передовой в Украине в течение четверга, 24 октября, произошло 157 боевых столкновений украинских военных с российскими оккупантами. Бои продолжаются по всей линии фронта, наиболее сложная ситуация на Кураховском и Покровском направлениях, также враг активен на Лиманском направлении.

Видео дня

Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что украинские военные отражают попытки противника продвинуться в глубину нашей территории и наносят ему огневое поражение.

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал позиции ВСУ в районах Волчанска и Старицы, успеха не имел.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении оккупанты проводили наступательные действия возле Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового и Вишневого. Силы обороны остановили восемь атак, еще пять продолжаются.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка. Два боестолкновения еще продолжаются.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На Северском направлении украинские бойцы отразили один штурм оккупационных войск вблизи Выимки.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации безуспешно атаковал позиции сил обороны возле Часова Яра и Предтечиного.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении произошло 43 боестолкновения в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки. Отражены 36 штурмовых действий врага, еще ведутся семь боестолкновений.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

По предварительным данным, обезврежено 289 оккупантов, из них 126 – безвозвратно. Также уничтожен один танк, четыре боевых бронированных машины, два автомобиля и две артиллерийские системы. Еще один танк, три боевых бронированных машины, две артсистемы, один ЗРК и четыре автомобиля повреждены.

На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе, Георгиевка, Дальнее, Новоселидовка и Константиновка. Восемнадцать боестолкновений завершено, еще восемь – до сих пор продолжаются. Потери войск РФ безвозвратными и ранеными составили 61 оккупант. Также уничтожена одна боевая бронированная машина и автомобиль.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На Времеевском направлении российская армия пять раз атаковала украинцев у Богоявленки и Новоукраинки. Все атаки врага были отражены.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На Ореховском направлении в районах Новоданиловки и Новоандреевки Силы обороны Украины отразили четыре атаки войск РФ.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

На Приднепровском направлении оккупанты трижды пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, однако понесли потери и отступили.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, известно о 16 авиационных ударах 18 КАБами.

Враг при поддержке авиации пытается штурмовать позиции Сил обороны: произошло 157 боевых столкновений – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, 24 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое, в частности, посвящено комплектации и подготовке бригад, а также возведению фортификаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!