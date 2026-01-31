Враг применил тактику инфильтрации: Силы обороны юга опровергли заявления оккупантов о захвате Терноватого на Запорожье

Россияне солгали о том, что они якобы оккупировали населенный пункт Терноватое на Запорожье. От него до линии боевого соприкосновения – не менее 15 км.

В Терноватом россияне попытались применить тактику инфильтрации: вражеская ДРГ недавно пробралась в поселок и снимала там видео с поднятием триколоров: часть захватчиков защитники уничтожили, остальных – взяли в плен с помощью наземного роботизированного комплекса. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

Терноватое – под контролем Сил обороны

Защитники юга Украины опровергли распространенные на днях россиянами сообщения о якобы оккупации вражескими войсками Терноватого в Запорожской области.

"Распространенная россиянами информация о якобы оккупации населенного пункта Терноватое в Запорожской области не соответствует действительности. Этот населенный пункт находится как минимум в полутора десятках от линии боевого соприкосновения", – отметили в Силах обороны юга.

"Оккупировали" Терноватое не только российские пропагандисты, но и целое минобороны РФ: 30 января в Telegram-канале так называемого оборонного ведомства государства-агрессора появилось сообщение, что оккупанты "продвинулись вглубь обороны противника и в течение суток освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области".

Позже в тот же день с "эпохальной" (и, как выяснилось, полностью выдуманной) "победой" оккупантов поздравлял министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения", – пафосно провозгласил он, не упомянув, что речь идет о поселке, где до начала полномасштабного вторжения РФ жили около 1 300 человек, а его площадь составляет 2,4 кв км.

На самом деле "ратные подвиги" в виде захвата Терноватого россиянам разве что снятся – хотя они и пытались хотя бы создать "победную картинку" для российских пропагандистов и военно-политического руководства РФ.

"Противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". Так, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь погодными условиями, сложными погодными условиями скрыто проникла в поселок. Оккупанты сняли даже с дронов несколько точек, где они разворачивали флаги, но через час Силы обороны провели разведывательно-поисковые действия в этом населенном пункте, осуществили зачистку. Поэтому одну вражескую группу ликвидировали, а другую – взяли в плен с помощью НРК", – рассказали о результатах "ратного подвига" российских оккупантов в Силах обороны юга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях в ВСУ опровергли оккупацию врагом Орехово-Васильевки в Донецкой области. Украинские войска продолжают удерживать позиции в населенном пункте.

Также защитникам пришлось опровергли заявления РФ о захвате Закитного и Приволья в Донецкой области, ведь Россия отчаянно пытается придумывать все новые и новые "успехи", которых на самом деле нет и близко.

