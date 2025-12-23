Враг применяет дроны-'ждуны' и Wi-Fi-искатели пилотов: военный рассказал о ситуации на Александровском направлении

На Александровском направлении оккупанты непрерывно пытаются форсировать реку Волчья. Для этого создают механизированные ударные группировки и наращивают огневое давление. Силы обороны Украины отбили позиции и освободили Ивановку – населенный пункт сразу за рекой.

Об этом в эфире "Единых новостей" сообщил главный сержант взвода БпАК бригадной разведроты 42-й отдельной механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя с позывным "Рон". По словам "Рона", россияне не оставляют попыток форсирования реки Волчья, применяя не только "мясные" пехотные атаки, но и технологические подразделения. В частности, используют модернизированные дроны на базе "Мавиков" для обнаружения Wi-Fi-сигналов и поиска украинских FPV-пилотов.

"Последнее из их изобретений, они на дроны-"мавики" цепляют такую специальную штуку, которая отслеживает Wi-Fi сигналы. А кто пользуется Wi-Fi? В первую очередь пилоты. Вот так они ищут пилотов. Прилетает там инструмент, он зарисовывает это все в "волновые волны". И после этого они пытаются работать по пилотам. У них много сейчас интересных решений, с которыми мы боремся", – объяснил военный.

В то же время оккупанты пытаются постоянно маневрировать под прикрытием туманов, подтягивать артиллерийские средства и формировать механизированные "кулаки", пряча технику в лесополосах и регулярно проводя штурмы.

"Враг постоянно форсирует силами, постоянно перемещается под туманы, он пытается подтянуть артиллерийские средства, подтянуть какое-то сильное такие огневое поражение, формирует ударные механизированные кулаки, подтягивает их там где-то ныряет в посадки, скажем так. И так он постоянно, постоянно движется, постоянно штурмует. В последнее время, это день, два, три постоянно идет одна БМП, две БМП, он проверяет отдельные направления, отдельные позиции, чтобы сделать какой-то такой финальный штурм, как он это видит", – добавил "Рон".

На этом участке украинским подразделениям удалось отбить позиции и освободить Ивановку. Населенный пункт считался удобным для закрепления врага из-за плотной застройки с подвалами, однако, по словам сержанта, украинские десантные подразделения "ворвались, сделали работу, выбили их".

Кроме дронов, регулярно работают и российские КАБы, а FPV-пилоты "Рубикона" интенсивно атакуют передовые позиции Сил обороны. Военный отметил, что роль наземных роботизированных комплексов растет, ведь они позволяют уменьшить риски при подвозе боекомплекта, в то время как пикапы постоянно являются целью оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал,подразделения Сил обороны Украины продолжают активные боевые действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации и сдерживают массированные штурмы оккупантов. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, организуются дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград.

В то же время российские оккупанты пытаются блокировать Краматорск и Славянск, превращая города в потенциальные мишени для ударов. На Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия, враг использует плохие погодные условия для продвижения вперед.

