Враг присутствует в северных районах Купянска: Трегубов рассказал о ситуации. Карта

Российские войска присутствуют в Купянске и пытаются продвинуться в пределах города. Около 20% территории северных районов пробуют занять оккупанты.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Он отметил, что оккупанты пытаются перебить логистические пути украинского войска с помощью беспилотников.

По словам Трегубова, российские военные присутствуют в северных районах города и прилагают усилия, чтобы занять часть территории.

"Примерно до 20% районов города пытается сейчас занять именно на севере и параллельно осуществляет попытки отсекать украинскую логистику с помощью ударов БПЛА", – отметил Виктор Трегубов

Используя беспилотники, оккупанты хотят помешать логистике украинского войска. Однако бойцы ВСУ наносят ответные удары.

"Все поставки противника отсекаются уже украинскими БпЛА, поэтому в этом плане город находится в двойной осаде, если брать именно воздух", – рассказал Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский опроверг сообщения о "блокировании" сил обороны в Купянске. Ситуация под контролем, но остается напряженной.

