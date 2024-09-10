Враг продолжает атаковать и нести значительные потери: на фронте произошло 112 боевых столкновений – Генштаб

Проходят девятьсот тридцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории и наносят оккупантам значительные потери. Самая горячая ситуация оставалась на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 10 сентября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 112 боевых столкновений.

Российские обстрелы

За сутки противник нанес по территории Украины 49 авиационных ударов (задействовал, в том числе 67 КАБ), использовал для поражения 526 дронов-камикадзе. Совершил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку от Волчанска. Идет бой.

На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Десять атак отбиты Силами обороны. Бои продолжаются в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. До сих пор ведутся два боестолкновения, остальные атаки наши воины остановили.

На Северском направлении враг девять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменного, Григорьевки и Спорного.

На Краматорском направлении активность оккупантов вылилась в три боевых столкновения. Все атаки вблизи Ивановского и Калиновки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали девять атак противника вблизи Дачного, Торецкого и Нелиповки.

На Покровском направлении враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки 25 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 300 окупантов, 124 из них – безвозвратно. Уничтожены шесть артсистем, одна боевая бронированная машина и три автомобиля, также повреждены четыре автомобиля окупантов и 13 артиллерийских систем.

На Кураховском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Украинской и Красногоровки, где наши защитники отразили 18 атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отражают атаку противника вблизи Угледара.

На Ореховском направлении оккупанты без успеха провели штурм наших позиций, близ Малых Щербаков. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении враг в течение дня предпринял семь неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины отминусовали 1380 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 178 единиц техники и вооружения.

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