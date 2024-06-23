Враг продолжает давить на Купянском и Покровском направлениях: количество боевых столкновений увеличилось до 96 – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает давить на Купянском и Покровском направлениях. Общее количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток возросло до 96.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 19:00 23 июня. В частности, на Покровском направлении продолжается девять боестолкновений в районах Новоалександровки, Сокола, Воздвиженки и Евгеньевки. Еще 29 атак на этом направлении уже завершились.

В Генштабе отметили, что враг несет потери в живой силе: безвозвратные – 137, санитарные – 154. Также, около 5 российских оккупантов сдались в плен. Кроме того, наши воины уничтожили три танка и еще столько же повредили.

В Купянском направлении ситуация также напряженная. Сейчас там продолжается девять боевых столкновений около пяти разных населенных пунктов. Бои в двух локациях возле Синьковки и Стельмаховки еще продолжаются.

Лиманское направление. В Серебрянском лесу и возле Макеевки идут три боестолкновения. Еще четыре вражеских атаки сегодня уже отбиты.

Всего на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты потеряли 167 человек убитыми и ранеными. Еще несколько захватчиков попали в плен. Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских БпЛА. Две артсистемы, три ББМ и два авто оккупантов повреждены.

Северское направление. Российские террористы сбросили по две авиабомбы в районы Серебрянки и Спорного.

Краматорское направление. Общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до пяти. Атаки отражены. Ситуация контролируется.

Кураховское направление. Общее количество боестолкновений возросло до восьми. Все вражеские атаки остановлены. Также российские террористы били КАБами в районы Кураховской ТЭС, самого Курахового и Красногоровки, а неуправляемыми авиаракетами – у Константиновки.

Приднепровское направление. Силы обороны успешно отразили пять попыток захватчиков вытеснить наших военных с позиций на левобережье реки Днепр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты активизировались на фронте в Донецкой области, в частности возле Часового Яра на Краматорском направлении. В районе города они производят атаки силами подразделений "Шторм Z".

– В ISW считают, что оккупанты усиливают темп наступательных операций в Донецкой области и замедляют темп атак на севере Харьковщины. Так агрессор подтвердил, что его "наступление на Харьков" было попыткой сковать и отвлечь украинские силы.

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