Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: ВСУ отразили 18 атак – Генштаб

В Украине в течение суток произошло 54 боевых столкновения по всем фронтовым направлениям. Самым "горячим" участком остается Новопавловское направление, где Силы обороны отразили 18 атак.

Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ. Всего враг нанес шесть ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из РСЗО по всей стране.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункта управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу 1Л219 Зоопарк.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок не выявлено).

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит только диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минных заграждений вдоль границы. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Прогресс Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 30 населенным пунктам.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Авиация оккупанта атаковала населенные пункты Петропавловка Харьковской области и Кривошеевка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены семь атак противника. Враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполевка и Федоровка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 5 атак противника. Россия нанесла авиационные удары в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное и Александрополь Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов.

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции украинских военных. Авиация оккупанта нанесла удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Новоданиловка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, оккупанты штурмовых действий не вели. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки РФ потеряла на фронте по меньшей мере 920 оккупантов, а также 215 единиц военной техники и вооружения.

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