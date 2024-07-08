Враг продолжает наращивать темпы наступательных действий: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

В понедельник, 8 июля, страна-агрессор продолжает наращивать темпы наступательных действий. В настоящее время самыми горячими участками фронта являются Покровское и Торецкое направления.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00. Враг активно задействует для атак по Украине авиацию. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 85.

"Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Покровском направлении. Там произошло более трети всех боев. Украинские защитники сдерживают натиск оккупационных войск и наносят противнику значительные потери", – говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация на фронте

Приграничье Сумской и Черниговской областей продолжает страдать от артиллерийских обстрелов с территории РФ.

Со стороны Белгорода (РФ) террористы атаковали Волчанские Хутора управляемой авиабомбой. В то же время, наши воины отразили в настоящее время пять штурмов противника.

В Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений возле Стельмаховки. Еще один бой продолжается недалеко от Берестового. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два – продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского и Спорного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении захватчики совершили восемь безуспешных штурмов вблизи Часова Яра, Богдановки, Григорьевки, Белой Горы и Андреевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 13. 12 наши воины остановили, еще один бой у Нью-Йорка продолжается. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся город Торецк, еще одним КАБом террористы ударили по Екатериновке. Наши позиции в районе Нью-Йорка враг обстрелял 16 неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 атак противника, 13 боев еще продолжаются. Наиболее активен враг у Новоалександровки и Новоселовки Первой. КАБами российские террористы атаковали населенные пункты Гродовка, Водяное Второе и Миролюбовка.

Завершились четыре боя вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.

На Времевском направлении длится два боестолкновения. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении почти два десятка управляемых авиабомб. Атаковали также НАРами. В частности, возле Великой Новоселки.

На Ореховском направлении отражен вражеский штурм возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Три атаки россиян успеха не имели. От авиаударов КАБами пострадали Ольговка и Шевченковка.

Напомним, что утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, после взрывов в Киеве, Днепре, Кривом Роге и гибели в этих городах гражданских министерство обороны России цинично заявило, что 8 июля совершило по Украине " групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам " .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!