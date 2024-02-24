Враг продолжает наступать на Авдеевском направлении: ВСУ отразили 11 штурмов армии РФ – Генштаб

За сутки, 24 февраля, Вооруженные силы Украины отразили одиннадцать штурмов российской армии только на Авдеевском направлении. Всего за это время произошло 69 боевых столкновений .

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Россияне нанесли семь ракетных и 54 авиационных ударов. Кроме того, российская армия совершила 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 30 населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбита атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Нью-Йорк и Дилиевка Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Там враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались четыре населенных пункта Донецкой области.

На Новопавловском направлении нашими воинами отражена атака противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Агрессор нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около десяти населенных пунктов.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Мала Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенных пунктов в регионе.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 2 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийских и минометных обстрелов подверглись около десяти населенных пунктов области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава россиян. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по радиолокационной станции противника.

Как сообщал OBOZ.UA, вторжение российской армии в Украину стало самой провальной и позорной кампанией для России за все время ее существования. Потери оккупационных войск уже считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны. Причем, уникальность в том, что в определенные месяцы армия России теряла столько личного состава или танков, сколько не насчитывается даже в некоторых армиях стран НАТО.

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