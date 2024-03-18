Враг продолжает наступать на Новопавловском направлении: ВСУ отбили 21 атаку – Генштаб

В течение суток в Украине по всей линии фронта было зафиксировано 56 боевых столкновений. Наиболее тяжелым оказалось Новопавловское направление, где украинские защитники отбили 21 атаку армии оккупантов.

Об этом свидетельствуют данные по возведению Генштаба на вечер 18 марта. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, отметили в командовании ВСУ.

В общем, враг нанес 5 ракетных и 55 авиационных ударов по всей территории Украины. Также было совершено 60 обстрелов из РСЗО.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по средству ПВО противника.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность и обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Армия РФ нанесла авиационные удары в районах четырех населенных пунктов Сумской области.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Семь атак противника отражены нашими воинами на Бахмутском направлении. Под авиационную атаку врага попало село Раздоловка на Донетчине. Кроме того, под обстрелами оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Большая Новоселка. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов.

При поддержке авиации страна-оккупант семь раз атаковала наши позиции на Ореховском направлении. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

Через сутки на Херсонском направлении враг три раза атаковал позиции Сил обороны на левом берегу Днепра. Под обстрелами оказались более десяти населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области, но получили отпор от ВСУ.

Напомним, в Николаеве 17 марта раздались взрывы. В настоящее время для ряда регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистических вооружений. Ранения получили не менее 9 человек, еще один человек погиб.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России ночью 18 марта нанесли циничный ракетный удар по пожарной части Харьковской области. В результате действий военных преступников пострадал спасатель.

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