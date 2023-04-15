Враг продолжает наступление на Бахмут, Марьинку и Авдеевку, неся все большие потери – Генштаб

Российские оккупационные силы несут значительные потери, но не отказываются от планов захватить территорию Украины. Основные усилия враг сосредоточил на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Бахмут и Марьинка – в эпицентре боевых действий. За сутки на указанных участках фронта украинские воины отбили 40 атак противника. Об этом вечером в субботу, 15 апреля (416-е сутки полномасштабной войны) сообщил Генеральный штаб ВС Украины.

"Российская Федерация продолжает вести захватническую войну, полностью игнорирует Международное гуманитарное право, наносит удары, совершает обстрелы невоенных объектов", – отметили военные.

За сутки оккупанты совершили 19 авиационных и 4 ракетных ударов, более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. На территории этой страны и дальше находятся некоторые подразделения территориальных войск ВС РФ.

В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) удерживают определенные подразделения противника.

В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфин, Шпиль, Юнаковка на Сумщине, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двухречной, Берестового Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешное наступление близ Дибровы. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики проводили наступательные действия в районах Северного и Первомайского, успеха не имели. Совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения (это, помимо прочих, Керамик, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области).

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. Обстрелы со стороны ВС РФ потерпели Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в текущие сутки россияне наступательных действий не проводили. Обстреляны были Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток произвел обстрелы ряда сел, поселков и городов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области, а также город Херсон.

Для восполнения потерь в живой силе РФ ведет кампанию по популяризации военной службы, используя все доступные методы.

Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет. Кроме СМИ пропагандисты применяют агитационные листовки в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 14 апреля защитники Украины ликвидировали 460 военных армии РФ. Общие потери противника за все время полномасштабной войны уже достигли 181 550 солдат и офицеров.

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